3 шокирующие ошибки в воспитании собаки, которые превратят вашего пушистого друга в бунтаря

Станут головной болью: три грубые ошибки в воспитании собак

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец стремится к тому, чтобы его питомец был послушным и спокойным компаньоном. Однако из-за определённых ошибок в процессе воспитания собаки можно достичь противоположного результата. Важно учитывать индивидуальные особенности характера животного и учитывать его природные инстинкты во время обучения.

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Отсутствие последовательности является одной из наиболее распространённых ошибок. Воспитание собаки требует последовательного подхода, иначе все усилия будут напрасными. Правила, установленные для питомца, должны быть постоянными и неизменными, независимо от обстоятельств.

Нельзя наказывать собаку в момент, когда она подходит к вам. Такие действия могут вызвать негативные ассоциации у животного и подорвать доверие к вам. Это может привести к тому, что собака будет избегать вас в других ситуациях.

Излишняя эмоциональность также может помешать в процессе воспитания. Крик на собаку или проявление агрессии может вызвать ответную агрессию. Взаимодействие с питомцем должно быть спокойным и уверенным, с чёткими правилами.

Важно использовать твёрдый тон, чтобы питомец понимал, что его поведение не соответствует установленным стандартам.