Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генштаб РФ отправил в запас призывников, достигших 27-летия до 2024 года
Новые бомбы УМПБ Д-30СН станут очередной неприятной неожиданностью для ВСУ
Британия отправила на Украину танки Challenger 2 без дополнительной брони
Врач Яворская утверждает, что пищевая зависимость может привести к проблемам с печенью
Глава МИД России Лавров: Мы готовы гарантировать законные интересы безопасности участников диалога по Украине при учете своих
Лондонский суд рассмотрит иск лизингодателей к российским авиакомпаниям
Разработчик Кузякин: российские "Джокеры" заставили сдаться в плен роту ВСУ
Как подготовить кожу к загару: советы экспертов
Гид по Нижнему Новгороду
Померанские шпицы: милые маленькие комочки радости или шумные бродяги: правда о них здесь

Что нужно знать перед тем, как завести померанского шпица: плюсы и минусы породы

1:16
Зоосфера

Померанские шпицы могут создавать впечатление милых и привлекательных созданий, благодаря их небольшому размеру и пушистой шерсти. Однако перед тем, как завести такую собаку, важно тщательно изучить как их положительные, так и отрицательные стороны, чтобы избежать неожиданных сюрпризов.

Что нужно знать перед тем, как завести померанского шпица: плюсы и минусы породы
Фото: Wikipedia by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Преимущества этой породы включают в себя веселый и жизнерадостный характер. Они очень активны и любят играть в подвижные игры. Померанские шпицы дружелюбны и ладят с детьми, не проявляя агрессии к знакомым людям. Они легко поддаются дрессировке, особенно если начать заниматься с ними в раннем возрасте. Эти собаки также легко адаптируются к новым условиям и местам, и практически не имеют специфического запаха. Они чистоплотны и хорошо уживаются с другими домашними питомцами.

Однако у померанских шпицев есть и некоторые недостатки. Они склонны к частому лаю, причем их лай бывает звонким и громким. Эти собаки не переносят одиночество и могут проявлять свои эмоции через лай в случае долгой разлуки с хозяином. Также важно помнить, что за густой и длинной шерстью померанских шпицев требуется регулярный уход, включающий еженедельное расчесывание и распутывание колтунов при необходимости.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Российская армия двигается на Часов Яр, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Последние материалы
Генштаб РФ отправил в запас призывников, достигших 27-летия до 2024 года
Times: Киев падёт, Украина станет обрубком
Новые бомбы УМПБ Д-30СН станут очередной неприятной неожиданностью для ВСУ
Британия отправила на Украину танки Challenger 2 без дополнительной брони
Врач Яворская утверждает, что пищевая зависимость может привести к проблемам с печенью
Что нужно знать перед тем, как завести померанского шпица: плюсы и минусы породы
Глава МИД России Лавров: Мы готовы гарантировать законные интересы безопасности участников диалога по Украине при учете своих
Лондонский суд рассмотрит иск лизингодателей к российским авиакомпаниям
Разработчик Кузякин: российские "Джокеры" заставили сдаться в плен роту ВСУ
Как подготовить кожу к загару: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников