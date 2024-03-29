Померанские шпицы: милые маленькие комочки радости или шумные бродяги: правда о них здесь

Померанские шпицы могут создавать впечатление милых и привлекательных созданий, благодаря их небольшому размеру и пушистой шерсти. Однако перед тем, как завести такую собаку, важно тщательно изучить как их положительные, так и отрицательные стороны, чтобы избежать неожиданных сюрпризов.
Преимущества этой породы включают в себя веселый и жизнерадостный характер. Они очень активны и любят играть в подвижные игры. Померанские шпицы дружелюбны и ладят с детьми, не проявляя агрессии к знакомым людям. Они легко поддаются дрессировке, особенно если начать заниматься с ними в раннем возрасте. Эти собаки также легко адаптируются к новым условиям и местам, и практически не имеют специфического запаха. Они чистоплотны и хорошо уживаются с другими домашними питомцами.
Однако у померанских шпицев есть и некоторые недостатки. Они склонны к частому лаю, причем их лай бывает звонким и громким. Эти собаки не переносят одиночество и могут проявлять свои эмоции через лай в случае долгой разлуки с хозяином. Также важно помнить, что за густой и длинной шерстью померанских шпицев требуется регулярный уход, включающий еженедельное расчесывание и распутывание колтунов при необходимости.
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