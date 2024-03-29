Это настоящая война: что делать, если кот не принимает нового члена семьи

Ветеринары рассказали, что делать, если кот не принимает нового члена семьи

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вступление нового члена в семью, будь то другой домашний питомец или новый человек, может быть сложным испытанием для вашего кота. Несмотря на их известную независимость, кошки могут испытывать стресс и неудовольствие при изменениях в своей среде. Поэтому важно знать, как помочь вашему коту приспособиться к новой ситуации и сделать процесс введения нового члена семьи более гладким.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Понимание поведения кота

Прежде всего, важно понять, почему ваш кот может проявлять агрессию или стресс при встрече с новым членом семьи. Кошки — территориальные существа, и изменение в этой территории может вызвать у них стресс.

Кроме того, некоторые кошки могут быть просто медлительными в адаптации к новым людям или животным из-за своего характера или предыдущего опыта.

Постепенное введение: не заставляйте встречу происходить слишком быстро. Позвольте вашему коту постепенно привыкнуть к новому члену семьи. Начните с раздельных пространств и постепенно давайте им возможность видеть, но не контактировать друг с другом. Это может помочь вашей кошке постепенно адаптироваться к новой ситуации без стресса.

не заставляйте встречу происходить слишком быстро. Позвольте вашему коту постепенно привыкнуть к новому члену семьи. Начните с раздельных пространств и постепенно давайте им возможность видеть, но не контактировать друг с другом. Это может помочь вашей кошке постепенно адаптироваться к новой ситуации без стресса. Положительное усиление: поощряйте положительное поведение вашего кота в присутствии нового члена семьи. Дайте коту вкусную еду или игрушку, когда он проявляет дружелюбное или спокойное поведение. Это поможет создать положительные ассоциации с новым членом семьи.

поощряйте положительное поведение вашего кота в присутствии нового члена семьи. Дайте коту вкусную еду или игрушку, когда он проявляет дружелюбное или спокойное поведение. Это поможет создать положительные ассоциации с новым членом семьи. Используйте феромоны: феромонные диффузоры или спреи могут помочь создать спокойную атмосферу в вашем доме и снизить стресс вашей кошки. Они могут быть особенно полезны во время введения нового члена семьи.

феромонные диффузоры или спреи могут помочь создать спокойную атмосферу в вашем доме и снизить стресс вашей кошки. Они могут быть особенно полезны во время введения нового члена семьи. Обратитесь к ветеринару: если ваш кот продолжает проявлять агрессивное поведение или показывает признаки стресса в течение длительного времени, обратитесь к ветеринару. Он сможет предложить дополнительные советы и стратегии для помощи вашему коту в адаптации к новой ситуации.