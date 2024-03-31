В России любят корги, а у американцев другие фавориты: определена самая популярная порода собак в США

Американский клуб собаководства (АКС) назвал самые популярные породы собак в Соединённых Штатах, передаёт портал "Питомцы".
По итогам прошлого года американцы завели почти 98,5 тысяч французских бульдогов. Заводчики, разбирающиеся в генетических особенностях пород, паникуют. Эксперты называют французских бульдогов проблемными собаками. Их анатомические особенности оставляют желать лучшего. У этих четвероногих поголовно проблемы с дыханием. Незначительные физические нагрузки вызывают одышку.
Кроме того, чаще всего американцы руководствуются не своими симпатиями, а бережливостью. Эта порода считается неприхотливой и нетребовательной.
В пятёрку лидеров также вошли лабрадоры, золотистые ретриверы, немецкие овчарки и пудели.
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