В России любят корги, а у американцев другие фавориты: определена самая популярная порода собак в США

Названа самая популярная порода собак в США

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американский клуб собаководства (АКС) назвал самые популярные породы собак в Соединённых Штатах, передаёт портал "Питомцы".

Фото: commons.wikimedia.org by Betty Wills (Atsme) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По итогам прошлого года американцы завели почти 98,5 тысяч французских бульдогов. Заводчики, разбирающиеся в генетических особенностях пород, паникуют. Эксперты называют французских бульдогов проблемными собаками. Их анатомические особенности оставляют желать лучшего. У этих четвероногих поголовно проблемы с дыханием. Незначительные физические нагрузки вызывают одышку.

Кроме того, чаще всего американцы руководствуются не своими симпатиями, а бережливостью. Эта порода считается неприхотливой и нетребовательной.

В пятёрку лидеров также вошли лабрадоры, золотистые ретриверы, немецкие овчарки и пудели.