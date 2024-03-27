С помощью этого вы поймете, готовы ли завести собаку: лайфхаки опытных владельцев

Кинологи назвали факторы, которые помогут решить: завести собаку или нет

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Перед тем, как принять решение о заведении собаки, необходимо осмотреть свои возможности и готовность.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Важно понять, насколько готовы вы к появлению пушистого друга в вашем доме. Иногда люди, мечтавшие о питомце и уверенные в своих способностях, внезапно осознают, что они не готовы к воспитанию и уходу за ним.

Главное понимать это заранее, до того, как принять решение о приобретении собаки.

Что же следует учитывать перед тем, как стать хозяином домашнего питомца? Во-первых, проверьте наличие аллергии. У некоторых людей может быть аллергия на собак. Для таких людей есть только два варианта: либо отказаться от мечты иметь питомца, либо выбрать "гипоаллергенную" породу собаки. Однако даже во втором случае полностью избежать аллергических реакций будет непросто.

Также убедитесь, что у вас есть достаточно свободного времени. Быть хозяином собаки требует значительных временных затрат. Это включает в себя регулярные выгулы, тренировки и заботу о здоровье животного, в том числе и посещение ветеринара.

Если вы занятой человек без поддержки родственников, подумайте тысячу раз, прежде чем принять решение о заведении собаки.

Кроме того, будьте готовы к финансовым затратам. Уход за собакой — это дорогое удовольствие. Вам придется приобретать определенные продукты, ветеринарные препараты и различные аксессуары для вашего питомца. Также возможно, вам придется часто обращаться за помощью к ветеринарам.