Стоит ли стричь когти своему питомцу самостоятельно: какие последствия будут ждать хозяев

Ветеринары ответили, можно ли стричь когти своему питомцу самостоятельно

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стрижка когтей кошке — это одно из самых деликатных моментов в уходе за домашним питомцем. Многие владельцы задаются вопросом: можно ли это делать самостоятельно? Несомненно, это возможно, но требует определенных навыков и осторожности.

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Первым и важнейшим аспектом является подготовка. Необходимо иметь под рукой специальные инструменты: когтерезки или ножницы для когтей. Важно, чтобы они были острыми и чистыми, чтобы избежать травмирования животного и инфицирования.

Прежде чем приступить к стрижке, важно убедиться, что ваша кошка спокойна. Если она нервничает или агрессивна, лучше отложить процедуру на более подходящий момент. Постепенно знакомьте ее с инструментами, давая возможность их обнюхать и привыкнуть к ним.

Выбор места для стрижки также играет важную роль. Это должно быть спокойное место, где кошка чувствует себя комфортно. Подложите на пол мягкое одеяло или полотенце для предотвращения скольжения и обеспечения дополнительного комфорта.

Процесс стрижки должен быть медленным и осторожным. Необходимо аккуратно приподнять лапу кошки и сосредоточить внимание на когтях. Обрезайте только белую часть когтя, избегая розовой дырочки — это сосудистая ткань, которая может кровоточить и причинять боль.

Не забывайте об остановке в случае, если ваша кошка начинает проявлять недовольство или беспокойство. Не стесняйтесь поощрять ее лаской и лакомствами за хорошее поведение.

Однако, несмотря на все усилия, стрижка когтей кошке — это не задача для каждого владельца. Если у вас нет достаточного опыта или уверенности, лучше обратиться за помощью к ветеринару или профессиональному грумеру. Это гарантирует безопасность и комфорт вашего питомца.