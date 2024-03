Исцеляющая сила мурлыканья: влияние домашних животных на наше здоровье

Домашние животные давно уже стали не просто членами семьи, а настоящими источниками радости и исцеления для своих владельцев. Исследования показывают, что наличие домашних питомцев может оказывать значительное влияние на наше здоровье и благополучие, как физическое, так и эмоциональное.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.