Какие дикие инстинкты сохранились у наших пушистиков и сегодня: шокирующее научное открытие

Ученые рассказали, какие животные инстинкты остались у домашних питомцев

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

История домашних животных тесно переплетена с эволюцией их диких предков. В процессе доместикации многие из первобытных инстинктов сохраняются у наших питомцев. Понимание этих поведенческих особенностей помогает нам лучше ухаживать за ними и строить с ними более гармоничные отношения.

Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Охотничий инстинкт

У домашних кошек и собак все еще остается инстинкт охоты, унаследованный от их диких предков. Кошки могут играть с игрушками, имитирующими добычу, а собаки часто преследуют мячи или игрушечные животные. Это не только способ развлечения, но и естественная потребность выражения своих охотничьих навыков.

Территориальное поведение

У многих домашних животных сохраняется инстинкт защиты территории. Кошки могут метить свое пространство, а собаки могут лаять или показывать агрессию по отношению к посторонним. Это адаптация, которая помогала диким предкам выживать в дикой природе, и хотя сейчас домашние животные обычно не сталкиваются с такими угрозами, этот инстинкт все еще сильно выражен.

Социальные связи

Многие домашние животные, особенно собаки, имеют сильные социальные инстинкты, наследованные от своих диких предков. Это проявляется в их стремлении к общению и участию в социальных структурах. Собаки, например, могут стремиться к установлению иерархии в своей семье или среди других собак.

Подготовка к размножению

Поведение, связанное с размножением, также является наследием от диких предков. У кошек и собак проявляются периоды течки и готовности к спариванию, а у самцов собак могут возникать агрессивные инстинкты в периоды размножения. Это важно учитывать при уходе за питомцами, чтобы избежать неприятных ситуаций.