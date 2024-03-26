Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи РАН обнаружили доказательства существования крымской Хазарии
The Daily Express: арахис способен подавлять аппетит
Россиянам стало сложнее снимать квартиры
Диетолог Суржик посоветовала не пытаться выбрать самый полезный кисломолочный напиток
Polestar утверждает, что остывающий рынок электромобилей — это не повод для беспокойства
Прохор Шаляпин стал собственником роскошной квартиры в Сочи в результате наследства
Семья экс-футболиста "Барселоны" Алвеса собирается взять в кредит €1 млн для его освобождения из тюрьмы
Новая одежда: стирать или нет перед тем, как надеть?
"ВСК": 25 млн россиян не могут решиться на поход к психологу
Какие дикие инстинкты сохранились у наших пушистиков и сегодня: шокирующее научное открытие

Ученые рассказали, какие животные инстинкты остались у домашних питомцев

1:46
Зоосфера

История домашних животных тесно переплетена с эволюцией их диких предков. В процессе доместикации многие из первобытных инстинктов сохраняются у наших питомцев. Понимание этих поведенческих особенностей помогает нам лучше ухаживать за ними и строить с ними более гармоничные отношения.

Ученые рассказали, какие животные инстинкты остались у домашних питомцев
Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Охотничий инстинкт

У домашних кошек и собак все еще остается инстинкт охоты, унаследованный от их диких предков. Кошки могут играть с игрушками, имитирующими добычу, а собаки часто преследуют мячи или игрушечные животные. Это не только способ развлечения, но и естественная потребность выражения своих охотничьих навыков.

Территориальное поведение

У многих домашних животных сохраняется инстинкт защиты территории. Кошки могут метить свое пространство, а собаки могут лаять или показывать агрессию по отношению к посторонним. Это адаптация, которая помогала диким предкам выживать в дикой природе, и хотя сейчас домашние животные обычно не сталкиваются с такими угрозами, этот инстинкт все еще сильно выражен.

Социальные связи

Многие домашние животные, особенно собаки, имеют сильные социальные инстинкты, наследованные от своих диких предков. Это проявляется в их стремлении к общению и участию в социальных структурах. Собаки, например, могут стремиться к установлению иерархии в своей семье или среди других собак.

Подготовка к размножению

Поведение, связанное с размножением, также является наследием от диких предков. У кошек и собак проявляются периоды течки и готовности к спариванию, а у самцов собак могут возникать агрессивные инстинкты в периоды размножения. Это важно учитывать при уходе за питомцами, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"
Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства Сергей Лебедев Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова
Как выбрать самую ласковую кошку: какие породы можно выделить на фоне других
От омоложения до восстановления кожи: преимущества использования облепихового масла в уходе за лицом
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
Последние материалы
The Daily Express: арахис способен подавлять аппетит
Россиянам стало сложнее снимать квартиры
Диетолог Суржик посоветовала не пытаться выбрать самый полезный кисломолочный напиток
Polestar утверждает, что остывающий рынок электромобилей — это не повод для беспокойства
Прохор Шаляпин стал собственником роскошной квартиры в Сочи в результате наследства
Семья экс-футболиста "Барселоны" Алвеса собирается взять в кредит €1 млн для его освобождения из тюрьмы
Новая одежда: стирать или нет перед тем, как надеть?
"ВСК": 25 млн россиян не могут решиться на поход к психологу
Выбираете соседей для малины? Рассказываем к каким присмотреться
80-летняя россиянка поговорила с мошенниками и осталась без квартиры и сбережений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников