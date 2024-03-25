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Почему собака облаивает свое отражение в зеркале: наконец дано простое объяснение

Кинологи рассказали, почему собаки облаивает свое отражение

1:15
Зоосфера » Собаки

При более близком знакомстве с вашей собакой можно обнаружить, что они — удивительные существа со своими интересными привычками. Например, они могут "ездить" по полу, делать круги перед сном и наклонять голову в сторону, что вызывает нежность и удивление у их владельцев.

Кинологи рассказали, почему собаки облаивает свое отражение
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

У каждой из этих привычек есть свое объяснение. Например, некоторые собаки могут лаять на свое отражение в зеркале. У некоторых это вызывает смех, а у других — небольшой испуг. Почему же собаки ведут себя агрессивно по отношению к своему отражению?

Эксперты утверждают, что не все собаки быстро приспосабливаются к условиям жизни с человеком. Многие вещи для них являются загадкой. К примеру, концепция зеркала не очень понятна для собаки. Они просто не осознают, что видят свое собственное отражение.

Поэтому они начинают лаять на него, рассматривая его как потенциального конкурента на своей территории. Однако со временем собака понимает, что отражение не имеет запаха, характерного для "настоящего" соперника. Это процесс требует времени.

Поэтому важно просто дать собаке время. С течением времени они осознают, что отражение не представляет угрозы, и прекращают лаять на него.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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