Калита, ара, какаду и ещё семь попугаев, которых легко научить говорить

Топ-10 самых говорящих попугаев для дома

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

В то время как некоторые попугаи могут поражать своим ярким окрасом и пышным оперением, другие славятся своим умением разговаривать.

Фото: Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как вы уже могли догадаться, сегодня речь пойдет именно о последних. Вашему вниманию топ-10 видов попугаев, способных вести беседу со своими хозяевами.

Серый попугай (жако)

Этот крупный серый лесной попугай, обитающий в Африке, считается наиболее обучаемым в плане "разговора". Жако обладают способностью точно воспроизводить человеческую речь, запоминают и произносят сотни различных слов и фраз, при этом используя разную интонацию.

Амазон

Этот зеленый попугай-долгожитель, представитель американской фауны, способен выучить несколько десятков слов, запомнить стихи и напевать песни. Как и жако, амазоны обладают высоким интеллектом, любознательностью и очень энергичны.

Какаду

Этот попугай, помимо своей способности запоминать до двадцати слов, известен своими забавными трюками и выходками. Среди более чем 20 видов какаду наиболее склонными к имитации человеческой речи и выполнению трюков считаются бело- и желтохохлые какаду.

Ара

Огромные, впечатляющие и красочные ары могут перестать общаться с вами словами после обучения, но с радостью будут имитировать все слышанные ими звуки.

Благородный зелено-красный попугай (эклектус)

Эклектуса можно научить словам, песням и даже трюкам, но будьте готовы к тому, что если что-то не так для этой птицы, она начнет громко и резко кричать.

Калита (монах, квакер)

Калита будет повторять не только слова, но и любые звуки, включая кошачьи мяуканье и звонок будильника. В природе эти попугаи кричат громко, так что заскучавший монах вполне вероятно, будет делать то же самое и в квартире.

Индийский кольчатый попугай (ожереловый попугай Крамера)

Ожереловый попугай визжит в случае испуга или стресса, но в остальном подходит для домашнего содержания. Попугай Крамера весел, любит играть и хорошо обучаем: он способен имитировать разные звуки и запоминать и довольно четко воспроизводить десятки слов.

Корелла (нимфа)

Этот австралийский попугай имеет небольшие размеры, не требует особых условий содержания и может имитировать человеческую речь. При адекватном обучении корелла быстро приручается и может запомнить до 150 слов, а самцы к тому же красиво поют, подражая уличным птицам.

Волнистый попугайчик

Волнистые попугайчики в неволе очень общительны, легко адаптируются, энергичны и жизнерадостны. Лучшими кандидатами для обучения среди них оказываются самцы, которые повторяют слова и фразы четким и нежным голосом. Тем интереснее, что в итоге артикуляция выученных слов у самок оказывается гораздо лучше.

Сенегальский длиннокрылый попугай

Сенегальский попугай — талантливый имитатор и умелец, который легко привыкает к человеку, запоминает слова и четко их повторяет. Эти птицы также любят играть и разгадывать головоломки.