Будьте в курсе: почему кошки безумно любят траву и как это влияет на их здоровье

Допущением было бы полагать, что кошки делают что-то без причины — на самом деле, их поступки определяются инстинктами. Эти инстинкты подсказывают вашему питомцу, когда пора попробовать траву.
Чтобы предотвратить возможные повреждения ваших комнатных растений от кошачьего аппетита, рекомендуется предоставить питомцу специальную траву.
Но давайте разберемся, откуда вообще возникает это желание у кошек.
Давайте начнем с далекого прошлого — вспомним, что кошки раньше были дикими и питались главным образом мышами и птицами.
Их желудок не мог переварить косточки, перья и другие "непереваримые" части, поэтому животные нашли выход — употребление травы, которая способствовала рвоте и улучшению пищеварения. "Современные" домашние кошки время от времени используют этот "лайфхак", чтобы избавиться от случайно проглоченной шерсти.
Кроме того, трава привлекает кошек тем, что она содержит фолиевую кислоту и витамин В, синтез которых не доступен кошачьему организму.
Однако, если кошка не интересуется травой, нет смысла насильно кормить ее этим "блюдом" — это означает, что у нее все в порядке.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.