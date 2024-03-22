Будьте в курсе: почему кошки безумно любят траву и как это влияет на их здоровье

Ветеринары рассказали, почему кошки едят траву

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Допущением было бы полагать, что кошки делают что-то без причины — на самом деле, их поступки определяются инстинктами. Эти инстинкты подсказывают вашему питомцу, когда пора попробовать траву.

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Чтобы предотвратить возможные повреждения ваших комнатных растений от кошачьего аппетита, рекомендуется предоставить питомцу специальную траву.

Но давайте разберемся, откуда вообще возникает это желание у кошек.

Давайте начнем с далекого прошлого — вспомним, что кошки раньше были дикими и питались главным образом мышами и птицами.

Их желудок не мог переварить косточки, перья и другие "непереваримые" части, поэтому животные нашли выход — употребление травы, которая способствовала рвоте и улучшению пищеварения. "Современные" домашние кошки время от времени используют этот "лайфхак", чтобы избавиться от случайно проглоченной шерсти.

Кроме того, трава привлекает кошек тем, что она содержит фолиевую кислоту и витамин В, синтез которых не доступен кошачьему организму.

Однако, если кошка не интересуется травой, нет смысла насильно кормить ее этим "блюдом" — это означает, что у нее все в порядке.