Как сохранить здоровье зубов вашей собаки: экспертные советы и трюки

Ветеринары рассказали, когда пора вести собаку к стоматологу

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ветеринарная стоматология для домашних животных может показаться чем-то страшным и дорогим, однако на самом деле это вовсе не так.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

При соблюдении нескольких простых правил, проблемы со зубами у кошек и собак не будут причиной беспокойства ни для вас, ни для вашего питомца.

Как и в случае с человеческими зубами, основным моментом является профилактика.