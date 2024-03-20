Как сохранить здоровье зубов вашей собаки: экспертные советы и трюки

Ветеринарная стоматология для домашних животных может показаться чем-то страшным и дорогим, однако на самом деле это вовсе не так.
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru
При соблюдении нескольких простых правил, проблемы со зубами у кошек и собак не будут причиной беспокойства ни для вас, ни для вашего питомца.
Как и в случае с человеческими зубами, основным моментом является профилактика.
Посещение ветеринарной клиники: ваш первый визит со своим питомцем к стоматологу может показаться дорогостоящим, особенно если вы никогда ранее не обращались за подобными услугами. Однако ветеринар проведет осмотр на предмет зубного камня, кариеса и других проблем, а также выполнит чистку зубов. Это поможет вам в дальнейшем самостоятельно ухаживать за полостью рта вашего питомца.
Регулярные осмотры: проводите регулярные осмотры зубов вашего питомца. Со временем собака привыкнет к этой процедуре, что позволит вам своевременно обнаруживать проблемы, такие как кариес.
Чистка зубов: используйте специальные зубные пасты для собак, которые безопасны для проглатывания.
Правильное питание: подберите для своего питомца сбалансированный рацион питания, советуясь с ветеринаром. Это поможет предотвратить необходимость в более серьезных процедурах, таких как бормашина.
Погрызушки: предоставьте вашему питомцу игрушки и кости для жевания, чтобы помочь ему поддерживать здоровье челюсти и удалять зубной налет.
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