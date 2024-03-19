Чудеса ветеринарии: в Санкт-Петербурге кошке пересадили роговицу собаки и вернули зрение

В Петербурге ветеринары провели уникальную операцию, в результате которой кошка смогла вновь обрести зрение.
Операция была выполнена с использованием роговицы глаза уже умершего пса.
Интересно отметить, что некроз роговицы, который является отмертвлением ее части, чаще всего встречается у таких пород кошек как персы, британцы, мейн-куны, экзоты и некоторые другие. У собак случаи этого заболевания встречаются крайне редко.
Причины повреждения роговицы в настоящее время не до конца ясны. Предполагается, что у мейн-кунов роговица часто раздражается шерстью, что может привести к развитию корнеального секвестра. У персидских кошек роговица может страдать от сухости из-за особенностей слезы.
На сегодняшний день не существует медикаментозных методов лечения. Единственным способом восстановить зрение у кошки является хирургическое вмешательство.
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