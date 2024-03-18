Новейшая вакцина против аллергии на кошек: перестаньте страдать уже сегодня

Ученые разработали вакцину для борьбы с аллергией на животных

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Группа ученых из России и Австралии занимается разработкой первой в мире вакцины, предназначенной для борьбы с аллергией на кошек.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Проект, получивший название "Cats Project", находится в процессе выполнения, и уже имеются первые результаты исследований. Исследователям удалось внедрить искусственные протеины в состав вакцины.

Подтверждено, что аллергены, вызывающие реакцию на кошек, содержатся в белках, которые присутствуют в шерсти, моче и слюне этих животных.

Ученые выражают уверенность в том, что разрабатываемая вакцина позволит организму самостоятельно производить необходимые антитела, что в конечном итоге поможет уменьшить или устранить симптомы аллергии на кошек.