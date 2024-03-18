Новейшая вакцина против аллергии на кошек: перестаньте страдать уже сегодня

Группа ученых из России и Австралии занимается разработкой первой в мире вакцины, предназначенной для борьбы с аллергией на кошек.
Проект, получивший название "Cats Project", находится в процессе выполнения, и уже имеются первые результаты исследований. Исследователям удалось внедрить искусственные протеины в состав вакцины.
Подтверждено, что аллергены, вызывающие реакцию на кошек, содержатся в белках, которые присутствуют в шерсти, моче и слюне этих животных.
Ученые выражают уверенность в том, что разрабатываемая вакцина позволит организму самостоятельно производить необходимые антитела, что в конечном итоге поможет уменьшить или устранить симптомы аллергии на кошек.
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