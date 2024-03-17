Забудьте о постоянной шерсти: названы породы кошек, которые вообще не линяют

Ветеринары назвали породы кошек, которые не линяют

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — элегантные и великолепные создания, но не каждый готов принять необходимость уборки каждый день.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые изысканные породы кошек обладают невероятной красотой и популярностью, но сопровождаются излишним количеством шерсти.

Эксперты составили список кошачьих пород, которые практически не требуют усилий по уборке, поскольку практически не линяют. Для ценителей чистоты и уюта идеально подойдут все разновидности сфинксов: даже при наличии небольшого количества шерсти на определенных участках тела они не будут доставлять вам неудобства своей линькой.

Также стоит обратить внимание на изысканных ориентальных красавиц. Они не так распространены, что позволит вам выделиться своим утонченным вкусом среди друзей. Несмотря на наличие шерсти, она практически не выпадает.

Еще одним прекрасным вариантом будут девон- и корниш-рексы.

Также можно обратить внимание на породы "плюшевого" типа, такие как британцы и шотландцы. Они линяются реже, чем обычные кошки, и не доставляют неудобств своей шерстью.