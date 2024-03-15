Они будут мучить и истязать животное: стали известны группы людей, кому нельзя заводить собак

Приобретение собаки должно быть осознанным и хорошо обдуманным шагом, так как это несет на себе значительную ответственность.
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.
Уход за этим домашним животным может оказаться сложным для тех, у кого недостаточно свободного времени.
Кому лучше воздержаться от приобретения собаки:
Людям с финансовыми затруднениями: забота о животном требует финансовых вложений, включая не только питание, но и вакцинацию, визиты к ветеринару, необходимые витамины, аксессуары и игрушки. Поэтому важно четко оценить свои финансовые возможности
Людям, склонным к агрессивным поступкам: покупка собаки определенных пород может быть опасной для окружающих, если у владельца недостаточно самоконтроля. Без должного воспитания даже порода, считаемая умной, такая как немецкая овчарка, может стать агрессивной, согласно мнению специалистов
Тем, кто не испытывает любви к животным: уход за собакой на должном уровне невозможен без искренней любви и понимания. Отсутствие этих чувств может стать обременением как для самого владельца, так и для питомца
Безответственным людям: уход за собакой сопоставим с заботой о маленьком ребенке и требует внимания и ответственности. Поэтому важно тщательно оценить свои силы и возможности перед тем, как принять решение о приобретении питомца
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