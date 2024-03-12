Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам

Какие породы собак нельзя заводить новичкам

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

При выборе породы собаки важно учитывать различные аспекты, особенно характер и образ жизни будущего владельца.

Фото: Own work by Lewis Collard is licensed under GNU Free Documentation License

При выборе собаки не следует ограничиваться только внешним видом. Важно учитывать множество факторов, таких как темперамент, активность, социальные навыки, уровень дрессировки и уход. По мнению главы Российской кинологической федерации Владимира Голубева, существуют породы, которые не рекомендуется выбирать новичкам владельцам без опыта.

В частности, Голубев отмечает, что не стоит выбирать породы, требующие высокого уровня активности, такие как хаски или джек рассел терьер.

Он также отмечает, что породы-охранники, такие как тибетский мастиф и кавказская овчарка, требуют серьезного отношения и обучения со стороны опытного кинолога.

Охотничьи собаки, такие как лайки и борзые, также требуют активной занятости и тренировок, иначе они могут испытывать проблемы, особенно если содержатся в городской квартире.

Новичкам также не рекомендуется выбирать породы, требующие особого ухода, такие как афганская борзая, чья шерсть требует особого внимания.