При выборе породы собаки важно учитывать различные аспекты, особенно характер и образ жизни будущего владельца.
При выборе собаки не следует ограничиваться только внешним видом. Важно учитывать множество факторов, таких как темперамент, активность, социальные навыки, уровень дрессировки и уход. По мнению главы Российской кинологической федерации Владимира Голубева, существуют породы, которые не рекомендуется выбирать новичкам владельцам без опыта.
В частности, Голубев отмечает, что не стоит выбирать породы, требующие высокого уровня активности, такие как хаски или джек рассел терьер.
Он также отмечает, что породы-охранники, такие как тибетский мастиф и кавказская овчарка, требуют серьезного отношения и обучения со стороны опытного кинолога.
Охотничьи собаки, такие как лайки и борзые, также требуют активной занятости и тренировок, иначе они могут испытывать проблемы, особенно если содержатся в городской квартире.
Новичкам также не рекомендуется выбирать породы, требующие особого ухода, такие как афганская борзая, чья шерсть требует особого внимания.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.