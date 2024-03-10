Что манит уличных собак: это основные причины, почему они выбирают человека, за которым увязаться

Критерии выбора человека бродячей собакой

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Бездомные собаки, бродящие по улицам, вызывают различные эмоции у людей, спешащих мимо по своим делам. Одни испытывают сострадание и стремятся накормить животное, в то время как другие чувствуют лишь раздражение и могут даже попытаться отпугнуть собаку, топнув ногой или прикрикнув.

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Возникает вопрос: стоит ли останавливаться, если нет намерений покормить животное? Кусок мяса в пакете у человека, конечно, может привлечь внимание всех окрестных собак. Некоторым гражданам просто везет на собак, которые готовы прогуляться вместе с ними.

Однако другие люди остаются незамеченными для этих животных и не вызывают их интереса. Почему так происходит? Например, нарядная женщина в шубке и на каблуках, торопящаяся куда-то, не привлечет внимания бездомной собаки, так же как и господин в деловом костюме, спешащий на работу.

Хотя если человек идет с куском мяса, то его одежда и походка уже не играют такой большой роли — голодные животные могут сопровождать его целой стаей. Вопрос не в этом, а в том, почему собака все равно следует за человеком, когда нет надежды получить от него еду, и не важно, куда он идет. Это явление распространено не только среди бездомных собак, но и среди тех, что находятся на свободном выгуле.

Собаки выбирают, за кем пойти, исходя из своей психологии. Наиболее привлекательны для них люди, которые неспешно прогуливаются и не спешат, веселые и смеющиеся. Они, вероятно, передают свой позитив собаке, которая с удовольствием сопровождает их, желая поднять себе настроение.

Также собаки проявляют интерес к медленно идущим старикам, людям с добрыми глазами, работникам в форме, туристам, нелюдимым или молчаливым личностям, а также бомжам. Иногда бывает так, что собака пристает к человеку, который не подходит ни под одну из этих категорий, просто потому что он любитель прогулок.

Для собаки важна компания, она предпочитает бродить вместе с кем-то, даже если это временная стая с человеком. Когда собака остается одна, ей неуютно. Кроме того, в компании человека она может почувствовать себя более защищенной и смелой, особенно если этот человек уверен в себе. Однако, если человек испытывает страх или беспокойство, это также влияет на состояние собаки и может отпугнуть её. Собаки чувствительны к атмосфере, создаваемой человеком, и предпочитают компанию тех, кто к ним относится с позитивом.