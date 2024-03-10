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Кроме как поесть и поспать, ничего не могут: это самые ленивые породы собак — не дайте себя обмануть

Это самые ленивые собаки

1:58
Зоосфера » Собаки

Говорят, что каждая собака ведёт себя похоже на своего хозяина. Некоторые являются энергичными и дружелюбными, другие склонны к высокомерию и упрямству, а третьи проявляют спокойствие и равнодушие. В большинстве случаев можно заметить определенное сходство между поведением собаки и её владельца. Однако существуют генетические особенности, определяющие определенные черты характера у собак.

Это самые ленивые собаки
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

На сегодняшний день существует около 400 пород собак, что позволяет выбрать питомца, который идеально подойдет под образ жизни своего хозяина.

Было доказано, что существуют так называемые "ленивые" породы собак, которые требуют минимума усилий от своих владельцев и обладают меньшей потребностью в активных прогулках и играх. Эти породы идеально подходят для людей, предпочитающих спокойный образ жизни и предпочитающих проводить время в уютной домашней обстановке.

Вот ТОП-5 таких ленивых пород собак:

Французский бульдог

Мини-версия обычного бульдога, которая предпочитает жевать резиновые игрушки перед телевизором. Однако важно уделять этому питомцу достаточно внимания и ласки.

Чихуахуа

Благодаря своим небольшим размерам эта порода идеально подходит для жизни в квартире. Чихуахуа легко поддаются дрессировке и могут быть приучены к кошачьему горшку.

Английский бульдог

Хоть и отличается от французского бульдога размером, эта порода также предпочитает спокойную жизнь дома.

Бассет хаунд

Эта охотничья порода хорошо приспособилась к жизни в квартире и любит всё, что можно понюхать.

Ньюфаундленд

Эта порода известна своей дружелюбностью и способностью ужиться с другими животными. Они идеально подходят для домашней жизни и долгих путешествий.

Важно помнить, что независимо от выбора породы, каждая собака требует достаточного внимания, заботы и любви со стороны своего хозяина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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