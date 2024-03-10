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В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам

Как относятся к кошкам по всему миру

4:01
Зоосфера » Кошки

Подход к кошкам различается в зависимости от культурных норм и традиций: в разных странах мира люди относятся к этим пушистым созданиям по-разному.

Как относятся к кошкам по всему миру
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давайте отправимся в увлекательное путешествие по различным уголкам планеты и узнаем, какие взгляды на кошек имеют жители различных стран.

Мусульманские страны

Согласно легенде, Пророк Мухаммед бережно относился к своей кошке Муаццэ: он никогда не будил ее, когда она спала, и использовал миски с водой, из которых пила кошка, для своих молитв. Мухаммед также учил, что кошек нельзя продавать или менять. Современные последователи мусульманства продолжают уважать кошек. В мусульманских городах они свободно блуждают, получают еду и воду, их ласкают и заботятся о них.

Кошки единственные животные, которым разрешено входить в мечети.

Азиатские страны

В Корее, Вьетнаме и провинции Гуандун Китая кошкам не повезло: здесь считается обычным употребление кошачьего мяса в пищу. Это связано с тем, что местные жители не видят в кошках никакой практической пользы. К тому же выращивание кошек для этой цели не требует больших затрат.

В Японии к кошкам относятся с особым восхищением. Здесь существует множество магазинов с товарами и аксессуарами для кошек, а при планировании жилья японцы учитывают потребности своих питомцев. В домах предусматриваются специальные места для кошачьих игровых комплексов, используются материалы, устойчивые к царапинам.

В Японии изобрели кошачьи кафе, где посетители могут насладиться кофе и обществом котиков. И только в этой стране существует кошачий храм, возведенный в честь семи котов, чьи глаза, по легенде, помогали японским воинам определять время.

Австралия

В Австралии произошло настоящее перенаселение кошками: их количество здесь сравнимо с числом людей. Кошки считают себя здесь хозяевами, и именно из-за них вымерло несколько видов животных. Местные жители пытаются контролировать популяцию кошек, ловя диких особей, стерилизуя и ища им новых владельцев. Чтобы предотвратить нападения кошек на животных в заповедниках, их окружают непроницаемыми для кошек преградами.

США

Несмотря на предпочтение собак американцами, в Соединенных Штатах проживает больше кошек, чем в любой другой стране мира. Американцы обожают своих кошек: здесь выведено множество пород.

В США началась мода на ведение инстаграмов своих питомцев. Кошек тут не только любят, но и обеспечивают хорошим питанием, иногда слишком хорошим: в стране проблема ожирения у кошек. Однако американцам обычно трудно отказать своим питомцам в дополнительных лакомствах.

Европа

В средние века кошки в Европе сталкивались с преследованиями, так как считалось, что они являются воплощением ведьм. Возможно, поэтому сейчас в Европе кошек защищают законодательно.

В Европе кошки обладают правами, сопоставимыми с правами человека. Здесь практически нет бездомных кошек: за выгнанного из дома питомца владельцу грозит штраф. Все домашние животные чипируются, что позволяет быстро находить потерявшихся кошек. Для того чтобы завести кошку в Европе, необходимо предоставить доказательства того, что у будущего хозяина есть подходящее жилище и достаточно средств для ухода за питомцем. Также важно указать информацию о составе семьи и ее образе жизни: чиновники хотят быть уверены, что животное будет хорошо ухаживать.

В Австрии кошкам разрешено получать даже пенсию, оплачиваемую в виде мяса и молока. В Германии существует Кошачий музей, где коты также являются частью коллекции и представляют посетителям тысячи экспонатов.

В Бельгии проводится Кошачий фестиваль "Каттенстут", на котором организуются различные представления и шоу. Этот праздник проводится каждые три года во второе воскресенье мая.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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