Она просто хочет вашего внимания: названы основные признаки синдрома одиночества у собак

Как понять, что собаке одиноко

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки, как стайные животные, требуют постоянного ухода и внимания от своих владельцев. Они тяжело переносят одиночество, поэтому время, проведенное без компании, может быть для них неприятным. Оставшись одни, собаки чувствуют себя скучно и грустно, лишенными привычного человеческого внимания.

Фото: openverse by Alex Tyrey is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это одна из основных причин появления синдрома одиночества у собак, проявляющегося тревожным поведением, когда они остаются без общения с людьми, например, когда хозяева уходят на работу на целый день.

Какие же симптомы могут указывать на наличие у вашей собаки синдрома одиночества?

Разрушительное поведение: если ваша собака начала уничтожать мебель или игрушки в вашем отсутствии, это может быть попыткой привлечь ваше внимание.

Громкий лай или вой

Собака может лаять или выть, пытаясь привлечь к себе внимание и сократить ощущение одиночества.

Слишком активное приветствие

Если собака слишком энергично встречает вас после вашего отсутствия, это может быть признаком синдрома одиночества. Такое поведение может сопровождаться даже случайным мочеиспусканием.

Дрожь

Если ваша собака начала дрожать в вашем отсутствии, это может свидетельствовать о ее беспокойстве и грусти.

Потеря аппетита

Собака может отказываться от еды, страдая от одиночества и желая привлечь ваше внимание.

Нервозность

Излишняя суетливость и назойливость в поведении также могут быть связаны с синдромом одиночества.

Испражнения

Собака может совершать нужду в непредназначенных для этого местах, пытаясь выразить свою досаду или привлечь ваше внимание.

Синдром одиночества весьма распространен среди собак, оставленных в одиночестве в течение длительного времени. Это может быть серьезным источником стресса для вашего питомца, поэтому важно обратить внимание на подобные признаки и предпринять меры для поддержания его благополучия.