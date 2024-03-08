Существующее разнообразие пород собак часто имеет исторические корни, связанные с различными целями, такими как охрана, охота и другие. В результате породы развивали определенные качества, но прогнозировать, как эти качества проявятся в различных ситуациях, иногда бывает сложно.
Иногда у владельца появляются объективные причины отдать собаку в новые руки. Однако не всегда собака принимает нового хозяина так же, как предыдущего. Существуют породы, которые никогда не принимают нового хозяина.
Ротвейлер характеризуется высоким интеллектом и крупным размером. Хотя эта порода обычно дружелюбна и послушна, поведение зрелой собаки может стать непредсказуемым, если она меняет хозяина. Часто ротвейлер может попросту убежать от нового владельца.
Чау-чау, несмотря на свою милую внешность, обладает сложным характером. Попав в чужие руки, эта порода никогда не примет нового хозяина так, как предыдущего. Представители этой породы могут предоставить множество сюрпризов своим новым владельцам.
Питбультерьеры чрезвычайно привязаны к своему хозяину, независимо от обстоятельств. Когда они оказываются в новых руках в зрелом возрасте, они редко принимают нового хозяина, что может создать неприятные ситуации.
Кавказская овчарка, привязавшись к человеку, видит в нем единственного хозяина. Она отказывается признавать другого человека в этой роли и может даже показать агрессию. На предыдущего хозяина эта порода может накопить обиду и даже отомстить в будущем.
Алабай очень предан, но упрям. Он может отказаться признавать нового владельца и даже отомстить за измену.
Сибирские хаски обычно дружелюбны, но измена может сделать их непредсказуемыми. Они предпочтут уйти от нового хозяина, особенно если предыдущий отказался от них. Отношения с новым владельцем могут быть проблематичными.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.