Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина

Самая верная собака

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существующее разнообразие пород собак часто имеет исторические корни, связанные с различными целями, такими как охрана, охота и другие. В результате породы развивали определенные качества, но прогнозировать, как эти качества проявятся в различных ситуациях, иногда бывает сложно.

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Иногда у владельца появляются объективные причины отдать собаку в новые руки. Однако не всегда собака принимает нового хозяина так же, как предыдущего. Существуют породы, которые никогда не принимают нового хозяина.

Ротвейлер характеризуется высоким интеллектом и крупным размером. Хотя эта порода обычно дружелюбна и послушна, поведение зрелой собаки может стать непредсказуемым, если она меняет хозяина. Часто ротвейлер может попросту убежать от нового владельца.

Чау-чау, несмотря на свою милую внешность, обладает сложным характером. Попав в чужие руки, эта порода никогда не примет нового хозяина так, как предыдущего. Представители этой породы могут предоставить множество сюрпризов своим новым владельцам.

Питбультерьеры чрезвычайно привязаны к своему хозяину, независимо от обстоятельств. Когда они оказываются в новых руках в зрелом возрасте, они редко принимают нового хозяина, что может создать неприятные ситуации.

Кавказская овчарка, привязавшись к человеку, видит в нем единственного хозяина. Она отказывается признавать другого человека в этой роли и может даже показать агрессию. На предыдущего хозяина эта порода может накопить обиду и даже отомстить в будущем.

Алабай очень предан, но упрям. Он может отказаться признавать нового владельца и даже отомстить за измену.

Сибирские хаски обычно дружелюбны, но измена может сделать их непредсказуемыми. Они предпочтут уйти от нового хозяина, особенно если предыдущий отказался от них. Отношения с новым владельцем могут быть проблематичными.