Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"РГ": автоэксперты провели исследование основных поломок китайских авто в мороз
BAFTA Games Awards: лидирует Baldur’s Gate 3
Туктамышева рассказала, чем собирается заниматься после приостановки карьеры
Лучшие шампуни от желтизны волос
Nature: диета на базе бобовых может предотвратить диабет
Финский муниципалитет опустел после закрытия границы с Россией
Игрок Santa высказался о команде BetBoom Team
Казахстан пытается опровергнуть сведения о переговорах по поставкам вооружения ВСУ
Сырно-овощная запеканка: идеальный гарнир на ужин
Увидите на улице — бегите: владельцам собак назвали самый опасный окрас питомца

Самый опасный окрас собаки

1:41
Зоосфера » Собаки

Чаще всего у собак окрас соответствует стандартам их породы, однако мраморный окрас является исключением, который может проявиться практически в любой породе, придавая ей эффектный и необычный вид. На собачьих выставках такие собаки обычно привлекают больше внимания посетителей из-за своей уникальной расцветки.

Самый опасный окрас собаки
Фото: Wikipedia by Elf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мраморный окрас образуется при ослаблении основного цвета на отдельных участках шерсти, что создает эффект размытости с наличием бежевых или белых пятен различной формы, распределенных хаотично. Ген, ответственный за мраморность, всегда доминирует, что делает собаку пятнистой.

У некоторых пород мраморный окрас допустим, а у других он считается недопустимым. Например, мраморность принимается у таких пород, как таксы, шелти, колли, немецкие доги, вельш корги, австралийские овчарки, бордер колли, а в последнее время она появилась даже у чихуахуа и питбулей.

Однако специально выводить собак с мраморным окрасом нежелательно из-за риска для здоровья животных. Некоторые заводчики пород, где допускается мраморный окрас, пытались заняться разведением таких собак, но столкнулись с противодействием поклонников классических окрасов.

Это вызвано не только потенциальным смешиванием пород, но и тем, что мраморный ген может привести к серьезным проблемам со здоровьем животных. Например, он может вызвать дефекты глаз, проблемы со слухом, бесплодие и другие нарушения. Поэтому спаривание двух мраморных собак не рекомендуется, а при разведении следует учитывать генетические особенности и проводить соответствующие анализы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Ветки дают по 12 томатов каждая: этот сорт помидоров радует обильным плодоношением - устойчив к болезням, подходит для консервации
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось
Последние материалы
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный назначен послом в Великобританию
Нуарный стелс-экшн Sleight of Hand: карты и ведьмовство
В ГИБДД пригрозили штрафами за моргание дальним светом и аварийкой
Зомби существуют и другие малоизвестные факты о смерти с точки зрения науки
Игорь Крутой рассказал о первой встрече с Леонидом Агутиным
В Таиланде начали арестовывать россиян
Гибриды огурцов "Компонист Р3 F1", "Мальчик с пальчик F1", "Бэби-мини F1"
Косметика для женщин в период менопаузы
Росстат: длительность рабочего дня в РФ установила рекорд как минимум за 19 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников