Увидите на улице — бегите: владельцам собак назвали самый опасный окрас питомца

Самый опасный окрас собаки

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Чаще всего у собак окрас соответствует стандартам их породы, однако мраморный окрас является исключением, который может проявиться практически в любой породе, придавая ей эффектный и необычный вид. На собачьих выставках такие собаки обычно привлекают больше внимания посетителей из-за своей уникальной расцветки.

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Мраморный окрас образуется при ослаблении основного цвета на отдельных участках шерсти, что создает эффект размытости с наличием бежевых или белых пятен различной формы, распределенных хаотично. Ген, ответственный за мраморность, всегда доминирует, что делает собаку пятнистой.

У некоторых пород мраморный окрас допустим, а у других он считается недопустимым. Например, мраморность принимается у таких пород, как таксы, шелти, колли, немецкие доги, вельш корги, австралийские овчарки, бордер колли, а в последнее время она появилась даже у чихуахуа и питбулей.

Однако специально выводить собак с мраморным окрасом нежелательно из-за риска для здоровья животных. Некоторые заводчики пород, где допускается мраморный окрас, пытались заняться разведением таких собак, но столкнулись с противодействием поклонников классических окрасов.

Это вызвано не только потенциальным смешиванием пород, но и тем, что мраморный ген может привести к серьезным проблемам со здоровьем животных. Например, он может вызвать дефекты глаз, проблемы со слухом, бесплодие и другие нарушения. Поэтому спаривание двух мраморных собак не рекомендуется, а при разведении следует учитывать генетические особенности и проводить соответствующие анализы.