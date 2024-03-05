В Петербурге проводят истребление собак неизвестным ядом

В Санкт-Петербурге и других мегаполисах активизировались догхантеры

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В мегаполисах России активизировались догхантеры-"истребители собак". Особенно активно они работают в Петербурге, Новосибирске и Челябинске. Собак они не отстреливают, а травят ядом. При этом гибнут не только дворовые, но и домашние собаки. Шансов выжить у мелких и средних собак практически нет, и только крупных собак ветеринарам удаётся спасти по причине более низкой концентрации яда в пропорции к весу собаки.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Используемый яд является очень токсичным. Возможно, он разработан на основе крысиного яда, но собака не чует отравы в приманке. Поэтому зоозащитники призывают всех хозяев собак внимательно следить, чтобы собачка ничего не кушала на улице кроме еды, имеющейся у самого хозяина. Также следует обращать внимание на мясные деликатесы, выложенные в местах кормления бездомных собак. Скорее всего, они отравлены, поэтому их желательно ликвидировать.

Тема борьбы с бездомными собаками действительно остро стоит в городах России. Сейчас каждый регион сам определяет меры по решению этого вопроса. Возможно ликвидация собак столь варварским способом кажется кому-то очень дешёвым и эффективным способом решения вопроса с бездомными собаками. Ведь это гораздо дешевле, чем отлавливать собак и потом содержать их в приёмниках или даже усыплять в ветклиниках.

Так что берегите питомцев и следите за ними на улице внимательнее.