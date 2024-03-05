Лучшие собаки для охраны: топ составлен спецслужбами и опытными владельцами

Названы лучшие породы собак для охраны

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Множество людей выбирают четвероногих питомцев в качестве стражей для охраны своего дома или квартиры от потенциальных злоумышленников. Владение охранной собакой позволяет им чувствовать себя уверенно, оставляя жилище без присмотра во время отпуска или командировки.

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Однако выбор подходящей породы собаки для охраны может быть не так прост. Существует огромное разнообразие пород собак, и все они обладают своими уникальными особенностями.

Десять из лучших пород собак, которые проявляют отличные охранные качества:

Ризеншнауцер

Эти собаки легко поддаются дрессировке и быстро запоминают команды. Несмотря на их дружелюбный внешний вид, ризеншнауцеры отлично справляются с обязанностями охранников, обеспечивая безопасность своего хозяина и его дома или квартиры.

Московская сторожевая

Несмотря на относительно недавнее появление этой породы, она уже завоевала доверие многих. Основным отличием московских сторожевых собак является их огромный размер и внушительный вид. Эти собаки не только отличные стражи, но и преданные друзья, легко приспосабливающиеся к животным и детям.

Алабай

Хотя алабаи хороши в качестве стражей, они могут быть непослушными и сложными в обучении. Для успешного общения с алабаем необходимо обладать специфическим подходом к дрессировке и понимать особенности этой породы.

Кавказская овчарка

Кавказцы отличаются неприхотливостью и легкостью в уходе. Их внешний вид оставляет сильное впечатление, что делает любую попытку проникновения во двор или квартиру невозможной. Несмотря на свою грозную внешность, кавказские овчарки очень привязаны к своим владельцам и дружелюбны к ним. Однако, как и в случае с любой другой породой, требуется обучение и воспитание, чтобы избежать возможных проблем.