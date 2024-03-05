Лучшие собаки для охраны: топ составлен спецслужбами и опытными владельцами

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Названы лучшие породы собак для охраны

1:50
Зоосфера » Собаки

Множество людей выбирают четвероногих питомцев в качестве стражей для охраны своего дома или квартиры от потенциальных злоумышленников. Владение охранной собакой позволяет им чувствовать себя уверенно, оставляя жилище без присмотра во время отпуска или командировки.

Названы лучшие породы собак для охраны
Фото: Own work by Primrose2017 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако выбор подходящей породы собаки для охраны может быть не так прост. Существует огромное разнообразие пород собак, и все они обладают своими уникальными особенностями.

Десять из лучших пород собак, которые проявляют отличные охранные качества: 

Ризеншнауцер

Эти собаки легко поддаются дрессировке и быстро запоминают команды. Несмотря на их дружелюбный внешний вид, ризеншнауцеры отлично справляются с обязанностями охранников, обеспечивая безопасность своего хозяина и его дома или квартиры.

Московская сторожевая

Несмотря на относительно недавнее появление этой породы, она уже завоевала доверие многих. Основным отличием московских сторожевых собак является их огромный размер и внушительный вид. Эти собаки не только отличные стражи, но и преданные друзья, легко приспосабливающиеся к животным и детям.

Алабай

Хотя алабаи хороши в качестве стражей, они могут быть непослушными и сложными в обучении. Для успешного общения с алабаем необходимо обладать специфическим подходом к дрессировке и понимать особенности этой породы.

Кавказская овчарка

Кавказцы отличаются неприхотливостью и легкостью в уходе. Их внешний вид оставляет сильное впечатление, что делает любую попытку проникновения во двор или квартиру невозможной. Несмотря на свою грозную внешность, кавказские овчарки очень привязаны к своим владельцам и дружелюбны к ним. Однако, как и в случае с любой другой породой, требуется обучение и воспитание, чтобы избежать возможных проблем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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