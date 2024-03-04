Учим язык собак: как донести до щенка то, что ему пора прекратить лаять просто так

Обучение щенка тишине — это способ установления связи между питомцем и его хозяином. Лай может выражать недовольство или, наоборот, радость у щенка.
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Однако, постоянный лай щенка может раздражать всех присутствующих в доме. Особенно неприятно слышать его в середине ночи.
Так как же можно отучить щенка лаять в домашних условиях? Что нужно предпринять? Почему щенки лают?
Есть конкретные причины, по которым щенок лает регулярно, и они могут быть довольно значимыми. Часто питомец может лаять, чтобы привлечь внимание хозяина к себе, особенно если он чувствует себя плохо. Поэтому, если ваш питомец часто лает, важно выяснить, что приводит к такому поведению.
Основные причины лая у щенков:
Игра — маленький питомец может лаять во время игры с хозяином, выражая свою радость
Страх — если щенок остается один или закрыт в помещении, он может начать лаять из-за чувства беспокойства
Беспокойство — питомец может начать лаять, чтобы предупредить о возможной опасности, например, при обнаружении странных запахов или объектов
Скука — если щенок чувствует себя запущенным, он может начать лаять, чтобы привлечь внимание
Болезнь — если у щенка болит или что-то беспокоит, он может начать лаять и скулить
Как отучить щенка лаять
Во время игры, если пес становится слишком шумным, проявите недовольство, и он, скорее всего, перестанет лаять
Не оставляйте маленького щенка долго в одиночестве, чтобы предотвратить лишний лай
Обратите внимание на лай питомца, если он выглядит обеспокоенным, возможно, это сигнал о проблеме
Обеспечьте достаточно игрового времени и внимания, чтобы щенок не скучал
Если щенок лает часто, обратите внимание на его общее состояние и обратитесь к ветеринару при необходимости
Если хозяин не понимает причину лая, можно попробовать следующие методы:
Скажите "Нельзя" или "Фу", чтобы показать свое недовольство
Если щенок лает на улице, слегка дерните за поводок
Игнорирование — это проверенный способ. Если питомец перестанет лаять, поощрите его и он запомнит, что тишина приносит похвалу
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