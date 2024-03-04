Учим язык собак: как донести до щенка то, что ему пора прекратить лаять просто так

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Как отучить щенка беспричинно лаять

2:12
Зоосфера » Собаки

Обучение щенка тишине — это способ установления связи между питомцем и его хозяином. Лай может выражать недовольство или, наоборот, радость у щенка.

Как отучить щенка беспричинно лаять
Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, постоянный лай щенка может раздражать всех присутствующих в доме. Особенно неприятно слышать его в середине ночи.

Так как же можно отучить щенка лаять в домашних условиях? Что нужно предпринять? Почему щенки лают?

Есть конкретные причины, по которым щенок лает регулярно, и они могут быть довольно значимыми. Часто питомец может лаять, чтобы привлечь внимание хозяина к себе, особенно если он чувствует себя плохо. Поэтому, если ваш питомец часто лает, важно выяснить, что приводит к такому поведению.

Основные причины лая у щенков:

  • Игра — маленький питомец может лаять во время игры с хозяином, выражая свою радость
  • Страх — если щенок остается один или закрыт в помещении, он может начать лаять из-за чувства беспокойства
  • Беспокойство — питомец может начать лаять, чтобы предупредить о возможной опасности, например, при обнаружении странных запахов или объектов
  • Скука — если щенок чувствует себя запущенным, он может начать лаять, чтобы привлечь внимание
  • Болезнь — если у щенка болит или что-то беспокоит, он может начать лаять и скулить

Как отучить щенка лаять

  • Во время игры, если пес становится слишком шумным, проявите недовольство, и он, скорее всего, перестанет лаять
  • Не оставляйте маленького щенка долго в одиночестве, чтобы предотвратить лишний лай
  • Обратите внимание на лай питомца, если он выглядит обеспокоенным, возможно, это сигнал о проблеме
  • Обеспечьте достаточно игрового времени и внимания, чтобы щенок не скучал
  • Если щенок лает часто, обратите внимание на его общее состояние и обратитесь к ветеринару при необходимости

Если хозяин не понимает причину лая, можно попробовать следующие методы:

  • Скажите "Нельзя" или "Фу", чтобы показать свое недовольство
  • Если щенок лает на улице, слегка дерните за поводок
  • Игнорирование — это проверенный способ. Если питомец перестанет лаять, поощрите его и он запомнит, что тишина приносит похвалу
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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