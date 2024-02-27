Зевота у кошек: отражение поведения или физиологическая необходимость

Почему кошки зевают: причины и возможные интерпретации

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вид зевающей кошки может вызывать у некоторых владельцев нежные чувства, тогда как другие начинают беспокоиться о здоровье своего питомца. Впрочем, часто причины зевоты у кошек аналогичны тем, которые вызывают это явление у людей.

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Иногда кошки зевают из-за недостатка воздуха или просто потому, что только что проснулись. Эти причины довольно распространены.

Однако, помимо этого, кошки могут зевать по другим причинам:

Скука : Эксперты утверждают, что кошки также могут зевать от скуки, что кажется интересным и необычным. Если питомцу нечем заняться, он может начать зевать от бездействия. В таких случаях важно предоставить занятие животному, будь то игра или проявление внимания.

: Эксперты утверждают, что кошки также могут зевать от скуки, что кажется интересным и необычным. Если питомцу нечем заняться, он может начать зевать от бездействия. В таких случаях важно предоставить занятие животному, будь то игра или проявление внимания. Моделирование поведения : Не стоит забывать, что кошки способны к обучению и могут подражать человеческим привычкам. Например, кошка может начать зевать, потому что видит это у своего хозяина.

: Не стоит забывать, что кошки способны к обучению и могут подражать человеческим привычкам. Например, кошка может начать зевать, потому что видит это у своего хозяина. Физическая активность: Если кошка активна, игрива и любит бегать, ей может понадобиться больше кислорода для насыщения легких. Это может привести к зевоте, аналогичному тому, что мы наблюдаем у людей.