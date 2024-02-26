Странные звуки кошек при взгляде на птиц: причины

Кошки и птицы: понимаем поведение вашего кота при виде пернатых

Если у вас есть кошка, вероятно, вы слышали, как она издает странные звуки, когда наблюдает за птицами за окном.

Фото: Unsplash by Bao Menglong

Почему кошки издают странные звуки, когда видят птиц?

Если ваша кошка издает странные звуки, сидя на подоконнике и наблюдая за птицами, нет необходимости беспокоиться.

Эти звуки являются проявлением охотничьего инстинкта вашего питомца: он либо заинтересован в добыче, либо разочарован тем, что не смог ее поймать. Зоопсихологи установили, что вид птиц за окном может стать одной из причин депрессии у кошек. Попытка успокоить возбужденного кота из-за птиц является важной, однако не стоит пытаться взять его на руки, так как он может проявить агрессию. Просто попробуйте отвлечь питомца от окна с помощью лакомств или игрушек.