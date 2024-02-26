Странные звуки кошек при взгляде на птиц: причины

Если у вас есть кошка, вероятно, вы слышали, как она издает странные звуки, когда наблюдает за птицами за окном.
Почему кошки издают странные звуки, когда видят птиц?
Если ваша кошка издает странные звуки, сидя на подоконнике и наблюдая за птицами, нет необходимости беспокоиться.
Эти звуки являются проявлением охотничьего инстинкта вашего питомца: он либо заинтересован в добыче, либо разочарован тем, что не смог ее поймать. Зоопсихологи установили, что вид птиц за окном может стать одной из причин депрессии у кошек. Попытка успокоить возбужденного кота из-за птиц является важной, однако не стоит пытаться взять его на руки, так как он может проявить агрессию. Просто попробуйте отвлечь питомца от окна с помощью лакомств или игрушек.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.