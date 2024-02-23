В британских зоопарках попугаев учат хорошим манерам

Меры по искоренению вредных привычек среди пернатых в британском зоопарке "Линкольншир Уайлдлайф" начали приносить плоды, сообщает BBC.
Ранее группу отъявленных попугаев-сквернословов, уже ставших местными знаменитостями, переселили в стаю из самых вежливых собратьев в надежде, что те смогут своим примером повлиять на хулиганов.
По словам директора парка Стива Николза, попугаи научились нецензурно выражаться друг от друга, пока были на карантине. Он отметил, что сквернословящие попугаи не являются редкостью, однако это первый случай в его практике, когда таких птиц было сразу пять.
Несмотря на опасения смотрителей, все пошло по плану. Попугаи стали меньше выражаться и реже проявлять агрессию, даже несмотря на постоянные провокации со стороны посетителей зоопарка.
Всего на территории зоопарка "Линкольншир Уайлдлайф" проживает около 1,5 тысячи попугаев.
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