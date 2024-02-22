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Внутренний дикий хищник: почему кошка может стать агрессивной

Секреты кошачьей агрессии: что скрывается за миролюбивым видом

1:08
Зоосфера

Несмотря на то, что домашние кошки в целом обладают социальным характером, иногда в них просыпается внутренний дикий хищник. В такие моменты миролюбивая красавица может превратиться в агрессивное создание, однако это происходит по определенным причинам.

Секреты кошачьей агрессии: что скрывается за миролюбивым видом
Фото: Wikipedia by miklevasilyev is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперты выяснили, что может вызвать агрессию у домашнего питомца:

  • Неприятные ощущения. Кошки могут выразить свое недовольство вначале, но если хозяин не понимает этих сигналов, животное может воспользоваться когтями или зубами. Это часто происходит, когда хозяин слишком настойчиво проявляет внимание.
  • Неожиданность. Если кошка испугается громкого звука или падающего предмета, она может реагировать инстинктивно, считая это угрозой. В такие моменты она может атаковать даже тех, кто на самом деле не представляет опасности, включая своего хозяина.
  • Игры. Животное иногда не осознает свою силу во время игры, особенно если это имитация охоты. В таких случаях питомец может быть слишком резким и агрессивным. Регулярные игры помогают предотвратить подобное поведение у кошки.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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