Внутренний дикий хищник: почему кошка может стать агрессивной

Секреты кошачьей агрессии: что скрывается за миролюбивым видом

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Несмотря на то, что домашние кошки в целом обладают социальным характером, иногда в них просыпается внутренний дикий хищник. В такие моменты миролюбивая красавица может превратиться в агрессивное создание, однако это происходит по определенным причинам.

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Эксперты выяснили, что может вызвать агрессию у домашнего питомца:

Неприятные ощущения . Кошки могут выразить свое недовольство вначале, но если хозяин не понимает этих сигналов, животное может воспользоваться когтями или зубами. Это часто происходит, когда хозяин слишком настойчиво проявляет внимание.

. Кошки могут выразить свое недовольство вначале, но если хозяин не понимает этих сигналов, животное может воспользоваться когтями или зубами. Это часто происходит, когда хозяин слишком настойчиво проявляет внимание. Неожиданность . Если кошка испугается громкого звука или падающего предмета, она может реагировать инстинктивно, считая это угрозой. В такие моменты она может атаковать даже тех, кто на самом деле не представляет опасности, включая своего хозяина.

. Если кошка испугается громкого звука или падающего предмета, она может реагировать инстинктивно, считая это угрозой. В такие моменты она может атаковать даже тех, кто на самом деле не представляет опасности, включая своего хозяина. Игры. Животное иногда не осознает свою силу во время игры, особенно если это имитация охоты. В таких случаях питомец может быть слишком резким и агрессивным. Регулярные игры помогают предотвратить подобное поведение у кошки.