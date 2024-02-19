Удивительные позы кошек во время сна: зачем они сворачиваются в клубок

Почему кошки спят свернувшись в клубок: научное объяснение

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С детства всем известно, что кошки во время сна предпочитают сворачиваться в клубок, создавая уют и приятные ассоциации в доме.

Фото: Wikipedia by dlz28

Иногда непонятно, почему питомцы выбирают такие необычные позы для отдыха, ведь с человеческой точки зрения это не совсем удобно.

Однако специалисты нашли простое объяснение этой привычке вашей любимицы.

Во-первых, следует вернуться в прошлое, когда все кошки были дикими животными, борющимися за выживание. Поскольку кошки очень любят спать (до 16 часов в день), им нужно было выбрать позу, которая обеспечила бы максимальную безопасность во время сна. Свернувшись в клубок, враг не мог совершить молниеносную смертельную атаку, выбрав в качестве цели жизненно важные места.

Кроме того, в такой позе им теплее отдыхать.

Таким образом, привычка спать максимально безопасно всего лишь является инстинктом, напоминающим о прошлом.