Удивительные позы кошек во время сна: зачем они сворачиваются в клубок

С детства всем известно, что кошки во время сна предпочитают сворачиваться в клубок, создавая уют и приятные ассоциации в доме.
Иногда непонятно, почему питомцы выбирают такие необычные позы для отдыха, ведь с человеческой точки зрения это не совсем удобно.
Однако специалисты нашли простое объяснение этой привычке вашей любимицы.
Во-первых, следует вернуться в прошлое, когда все кошки были дикими животными, борющимися за выживание. Поскольку кошки очень любят спать (до 16 часов в день), им нужно было выбрать позу, которая обеспечила бы максимальную безопасность во время сна. Свернувшись в клубок, враг не мог совершить молниеносную смертельную атаку, выбрав в качестве цели жизненно важные места.
Кроме того, в такой позе им теплее отдыхать.
Таким образом, привычка спать максимально безопасно всего лишь является инстинктом, напоминающим о прошлом.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.