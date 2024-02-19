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Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь

В поисках нежности: знакомство с породами кошек, склонными к независимости

1:23
Зоосфера

Многие привыкли к тому, что кошка — это приятный, ласковый домашний питомец, который нуждается в нашей заботе и внимании. Однако не все породы кошек одинаково настроены на проявление нежности.

В поисках нежности: знакомство с породами кошек, склонными к независимости
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Существуют определенные виды кошачьих, которые не только безразличны к человеку, но и могут быть довольно независимыми. Эксперты выделяют три породы кошек, хозяева которых могут просто наслаждаться их присутствием:

  • Балинезийская кошка. Эти изящные создания являются воплощением восточной загадочности. Несмотря на свою привлекательность и необычную внешность, они могут быть довольно независимыми. Балинезийская кошка допускает вас на свою территорию, но редко проявляет желание быть обнимаемой или ласково гладимой.
  • Ориентальная кошка. Это также восточная порода кошек, невероятно красивая, но абсолютно безразличная к своим владельцам. Они предпочитают жить по своим правилам, не принимая лишних инициатив со стороны человека.
  • Британская кошка. Это одна из самых популярных пород благодаря своей милой внешности, напоминающей плюшевых игрушек. Однако они могут быть не очень ласковыми и не терпят вмешательства в свое личное пространство.
    Таким образом, несмотря на то, что эти породы кошек могут быть прекрасными компаньонами, они не всегда проявляют выраженную привязанность к своим хозяевам.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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