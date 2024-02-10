Эксперты рекомендуют: лучшие каши для собак для здорового питания

Злаковые каши для собак: какие выбрать для оптимального здоровья питомца

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы домашних животных стремятся обеспечить своих питомцев натуральным рационом, включая разнообразные каши в их питание.

Фото: Wikipedia by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти каши различаются как по своему вкусу, так и по своим полезным свойствам.

Эксперты рассказали, какие злаковые будут наиболее полезными для питомцев.

Оказывается, гречка полезна не только для людей, но и для собак. Этот злак является благотворным для любых пород собак и считается, что его употребление может помочь в профилактике сердечных заболеваний. Еще одним хорошим выбором является рис, который эффективно способствует улучшению работы органов желудочно-кишечного тракта, а также обогащает организм животного необходимыми витаминами и минералами. Третьей полезной кашей считается пшеница. Тем не менее, ее следует избегать для собак с малоподвижным образом жизни, чтобы избежать проблем с лишним весом.

В остальных случаях пшеничная каша благоприятно влияет на здоровье питомца.

По желанию можно добавлять полезные овощи, такие как тыква, морковь и мелко нарезанный сельдерей.

Однако лук и чеснок следует исключить из рациона собак.