Понимание страха у собак: почему темнота может быть проблемой

Испытывает ли ваш питомец страх перед темнотой: почему это важно знать

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы привыкли видеть в собаке отважного спутника, который всегда готов поддержать и защитить своего владельца.

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Важно понимать, что каждое живое существо на Земле способно испытывать страх.

Особенно распространен страх перед темнотой.

Эксперты объясняют, почему возникает такая реакция. Если ваш пес еще молодой, его страх абсолютно естественен. Он еще не знает, представляет ли темнота угрозу, и как на нее реагировать.

Но даже взрослые животные могут испытывать страх перед темнотой.

Почему?

Потому что они чувствуют то же, что и некоторые люди.

В темноте не видно привычных мест, все кажется загадочным и опасным. Поэтому многие собаки не хотят гулять в темное время суток.

Владельцам следует уважать чувства своего питомца и избегать ненужного раздражения.

Прогуливайтесь там, где есть хотя бы какое-то освещение вечером.

Однако иногда страх вашего питомца должен вызвать беспокойство — если взрослый пес внезапно начнет паниковать в темноте. В таком случае лучше обратиться к ветеринарному врачу. Возможно, у вашего любимца возникли проблемы со зрением.