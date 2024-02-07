Кошачьи царапины: скрытая угроза для здоровья

Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что кошачьи царапины могут оказаться гораздо более опасными, чем обычно предполагается. При нарушении целостности кожи могут возникнуть серьезные последствия для здоровья человека.
Если в ранку попадает опасная бактерия, это может привести к различным заболеваниям, включая нарушения психического состояния и другие проблемы со здоровьем. Введение такой бактерии в организм человека может вызвать повышение температуры тела, интоксикацию и даже проблемы с зрением.
Другим серьезным последствием заражения может быть поражение нервной системы.
Ученые из США проанализировали случай, связанный с одним из пациентов. У подростка была обнаружена бактерия Bartonella, после чего у него начали проявляться симптомы психических расстройств, включая шизофрению.
После этого было изучено еще 33 случая. У пациентов возникали проблемы со сном, головные боли и симптомы депрессии.
Выяснилось, что в организме большинства участников исследования были обнаружены следы бактерии Bartonella henselae.
Таким образом, кошачьи царапины и укусы могут представлять серьезную угрозу как для физического, так и для психического здоровья человека.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.