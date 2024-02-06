Изучите секреты питания собак: обычные продукты, которые могут сделать вашего питомца счастливым

Уникальные решения для здорового питания вашего питомца: добавьте эти продукты в рацион вашего питомца

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специализированный рацион становится универсальным решением для завтрака, обеда и ужина вашей собаки. Многие не знают, что четвероногие друзья могут питаться обычными продуктами, которые мы едим мы, люди.

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Выясните, какие лакомства с вашего стола не только безопасны, но и полезны для вашего питомца.

Мясо является основным источником белка и жиров как для нас, так и для наших питомцев. Рекомендуется кормить собак говядиной, индейкой, курицей, крольчатиной — предпочтительно нежирными сортами. Это даст вашему питомцу необходимый заряд энергии. Время от времени можно позволить вашей собаке насладиться морской рыбой, богатой фосфором, белком, кальцием и жирными кислотами.

В качестве гарнира можно предложить старшим собакам рис и гречневую кашу, а щенкам — овсянку, чтобы поддержать здоровье пищеварительной системы.

Для нормального функционирования кишечника вашего питомца добавьте в рацион кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт и творог.

Вареные куриные или перепелиные яйца также полезны для вашей собаки.

Некоторые собаки с удовольствием едят растительные продукты, такие как укроп, салат и петрушка, обогащающие организм витаминами А, C и K.

Собаки также могут наслаждаться клубникой и черникой, которые являются отличным источником микроэлементов и витаминов, благоприятно воздействуя на пищеварительную систему.

Среди фруктов бананы являются хорошим выбором благодаря высокому содержанию клетчатки, калия и витаминов В и С.

Морковь и тыква помогают улучшить состояние шерсти, желудка и зрения вашего питомца. Яблоки и груши также могут быть добавлены в рацион, но необходимо удалить семена, которые могут быть опасны для собаки.