Отдых без беспокойств: почему кошки предпочитают спать в одиночестве

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Стресс и убежище: почему кошки ищут уединенные места в период нервного напряжения

1:08
Зоосфера

Большинство владельцев кошек предпочитают, чтобы их питомцы спали вместе с ними или, по крайней мере, поблизости: мурлыканье привлекательного животного успокаивает и способствует более быстрому засыпанию.

Стресс и убежище: почему кошки ищут уединенные места в период нервного напряжения
Фото: Wikipedia by Fabricio Trujillo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тем не менее, некоторые кошки предпочитают спать в уединении. Иногда они даже могут отыскать свой "тайный уголок", где хозяин не сможет их обнаружить и нарушить покой. Это может быть обусловлено несколькими причинами:

  • Холод. Кошки предпочитают теплые места, поэтому они ищут подходящее убежище. Если ваша постель не кажется самым уютным местом для вашего питомца, он отправится на поиски идеального "спального" места.
  • Избежание беспокойств. Не все животные спокойно переносят возможность беспокойства во время сна. Спать вместе с хозяином всегда связано с риском быть задетым или даже придавленным. Поэтому для кошек спать в уединении считается более безопасным.
  • Стресс. Когда кошка испытывает нервное напряжение, она часто предпочитает спрятаться в укромном месте. Животное ищет максимально уединенное убежище, где его не могут тревожить.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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