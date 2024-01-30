Отдых без беспокойств: почему кошки предпочитают спать в одиночестве

Большинство владельцев кошек предпочитают, чтобы их питомцы спали вместе с ними или, по крайней мере, поблизости: мурлыканье привлекательного животного успокаивает и способствует более быстрому засыпанию.
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Тем не менее, некоторые кошки предпочитают спать в уединении. Иногда они даже могут отыскать свой "тайный уголок", где хозяин не сможет их обнаружить и нарушить покой. Это может быть обусловлено несколькими причинами:
Холод. Кошки предпочитают теплые места, поэтому они ищут подходящее убежище. Если ваша постель не кажется самым уютным местом для вашего питомца, он отправится на поиски идеального "спального" места.
Избежание беспокойств. Не все животные спокойно переносят возможность беспокойства во время сна. Спать вместе с хозяином всегда связано с риском быть задетым или даже придавленным. Поэтому для кошек спать в уединении считается более безопасным.
Стресс. Когда кошка испытывает нервное напряжение, она часто предпочитает спрятаться в укромном месте. Животное ищет максимально уединенное убежище, где его не могут тревожить.
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