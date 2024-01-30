Отдых без беспокойств: почему кошки предпочитают спать в одиночестве

Стресс и убежище: почему кошки ищут уединенные места в период нервного напряжения

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство владельцев кошек предпочитают, чтобы их питомцы спали вместе с ними или, по крайней мере, поблизости: мурлыканье привлекательного животного успокаивает и способствует более быстрому засыпанию.

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Тем не менее, некоторые кошки предпочитают спать в уединении. Иногда они даже могут отыскать свой "тайный уголок", где хозяин не сможет их обнаружить и нарушить покой. Это может быть обусловлено несколькими причинами:

Холод . Кошки предпочитают теплые места, поэтому они ищут подходящее убежище. Если ваша постель не кажется самым уютным местом для вашего питомца, он отправится на поиски идеального "спального" места.

. Кошки предпочитают теплые места, поэтому они ищут подходящее убежище. Если ваша постель не кажется самым уютным местом для вашего питомца, он отправится на поиски идеального "спального" места. Избежание беспокойств . Не все животные спокойно переносят возможность беспокойства во время сна. Спать вместе с хозяином всегда связано с риском быть задетым или даже придавленным. Поэтому для кошек спать в уединении считается более безопасным.

. Не все животные спокойно переносят возможность беспокойства во время сна. Спать вместе с хозяином всегда связано с риском быть задетым или даже придавленным. Поэтому для кошек спать в уединении считается более безопасным. Стресс. Когда кошка испытывает нервное напряжение, она часто предпочитает спрятаться в укромном месте. Животное ищет максимально уединенное убежище, где его не могут тревожить.