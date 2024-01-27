Блага травы: почему ветеринары рекомендуют лакомства для кошек с добавлением полезных компонентов

Трава для кошек: почему это не просто привычка, а необходимость

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда мы замечаем, что кошки начинают есть траву. Ветеринары рекомендуют приобретать специализированные лакомства для пушистых домашних животных в магазинах.

Фото: Wikipedia by Tsaag Valren is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ученые объяснили, почему трава полезна для кошек.

У кошек есть привычка чистить свою шерсть, и она попадает в их желудок. Дикие кошки, ловящие мышей и птиц, также употребляют их, включая коготки, зубы и кости, которые не перевариваются, также как и шерсть. В связи с этим кошкам периодически необходимо очищать свой желудок и кишечник от подобных компонентов. Трава вызывает у питомцев рвоту, что помогает очистить организм и желудочно-кишечный тракт.

Трава богата фолиевой кислотой, витаминами группы B и растительными белками, представляя собой настоящий кладезь полезных веществ. Иногда кошкам не хватает этих элементов в рационе, и поэтому они едят траву.