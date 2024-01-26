От зернового к специальному корму: как правильно кормить волнистого попугая

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Волнистый попугай: легкий путь к сбалансированному рациону

1:03
Зоосфера

Некоторые люди мечтают о том, чтобы завести волнистого попугая на всю свою жизнь, но считают, что у этой экзотической птицы слишком сложный рацион.

Волнистый попугай: легкий путь к сбалансированному рациону
Фото: Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот несколько рекомендаций по тому, чем можно покормить своего попугая.

Основой рациона вашего пернатого друга должен быть специальный корм. Для разнообразия можно предлагать птице овощи, фрукты и зелень, распределяя их в клетке или между прутьями (например, морковь или яблоки). Многие попугаи любят наслаждаться салатами из смеси овощей и фруктов.

Иногда волнистых попугаев можно кормить кашами без добавления соли, используя такие крупы, как гречка, рис или пшено.

Пророщенные побеги пшеницы являются отличным деликатесом для вашей птички.

Периодически в рацион попугая можно включать мелко нарезанное вареное яйцо. В качестве источника кальция, подойдут сыр и немного творога.

Зоологи рекомендуют приобрести минеральный камень — сепию, чтобы обеспечить птичку необходимыми витаминами и минералами.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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