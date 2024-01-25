Тайны собачьего восприятия: какие качества привлекают вашего четвероногого друга

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Секреты успешного общения с собаками: откройте, какие черты личности делают вас идеальным другом для вашего пушистого спутника

1:28
Зоосфера

Владельцы собак отлично осведомлены о том, что их питомцы реагируют на разные людей по-разному. Некоторые вызывают у собак тревогу и агрессию, но бывают и те, которые сразу завоевывают сердце псов.

Секреты успешного общения с собаками: откройте, какие черты личности делают вас идеальным другом для вашего пушистого спутника
Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие считают, что это проявление "магических" способностей животных, которые ощущают характер хороших людей. На самом деле, собаки могут находить общий язык даже с теми, кто может казаться злодеями, если тот соответствует определенным характеристикам:

  • Тихий голос: Животные не выносят людей, говорящих слишком громко, проявляющих чрезмерную эмоциональность и не следящих за тембром своего голоса. Такие люди могут казаться источником угрозы. Собаки, напротив, проявляют симпатию к тем, кто общается спокойно и с тихим голосом.
  • Приятный запах: Собаки доверяют своему обонянию, и поэтому им важен запах человека. Если аромат или вкус напоминают им о другом "хорошем парне", то собака быстро устанавливает с этим человеком положительный контакт.
  • Спокойствие: Животные считают хаотичные движения и непредсказуемое поведение опасными. Люди, ведущие себя спокойно и избегающие резких движений, нравятся собакам и вызывают у них положительные эмоции.
  • Без вредных привычек: Собаки чувствительны к запахам, поэтому им нравится времяпрепровождение с теми, кто не пьет и не курит, избегая неприятных запахов.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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