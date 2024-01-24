Как домашние животные спасают от одиночества: отчёт учёных об их воздействии на психическое здоровье

Домашние питомцы – ключ к психическому благополучию

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Университета Йорка и Университета Линкольна рассказали, что домашние животные оказывают благотворное воздействие на психическое здоровье людей.

Фото: Wikipedia by The U.S. National Archives

На основе исследований установлено, что наличие домашнего питомца в доме не только положительно влияет на психическое состояние владельца, но также уменьшает чувство одиночества.

Примерно 90% участников опроса отметили, что их питомцы значительно помогли им справиться с трудным периодом изоляции, вызванной пандемией коронавируса. Почти 96% респондентов подтвердили, что присутствие животных способствует поддержанию активности.

В период изоляции 66% участников опасались за состояние здоровья своих питомцев, опасаясь возможных трудностей в получении ветеринарной помощи.

На основе собранных данных ученые пришли к выводу, что существует прямая связь между психическим здоровьем и эмоциональной привязанностью к домашним питомцам. Замечено, что сила этой связи не зависит от вида животного, что подтверждает тот факт, что люди испытывают аналогичные эмоции как по отношению к своим морским свинкам, так и к кошкам или собакам.