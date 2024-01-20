Как научить кошку выполнять команды хозяев: будьте терпеливы

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Обучение кошек командам представляет собой более сложную задачу по сравнению с собаками, поскольку кошки не обладают такой социализацией. Тем не менее, кошки могут поддаваться дрессировке и быть послушными, следуя за вами.

Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Используйте свои любимые лакомства: Лучшим способом похвалить кошку является использование еды. Вознаграждайте ее за желаемое поведение, предлагая любимые лакомства. Важно быть последовательным, чтобы кошка могла понимать, почему она получает угощение. Несколько повторений помогут создать ассоциацию между поведением и поощрением.

Главное — терпение: Дрессировка кошек — это трудная задача, требующая терпения и времени. Ожидайте, что результаты не появятся мгновенно, и настройтесь на постепенное улучшение. Важно избегать одновременного обучения нескольким командам; лучше тренировать кошку последовательно и постепенно. Это способствует лучшему усвоению информации.

Будьте осторожны при приучении к горшку: Обучение кошку использовать горшок требует особой осторожности, чтобы избежать потенциальных опасностей, таких как падение в унитаз. Убедитесь, что окружающая обстановка безопасна. Например, не закрывайте дверь ванной, а оставьте крышку унитаза открытой, чтобы предотвратить неприятные ситуации.