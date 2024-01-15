Названы ранние признаки смертельно опасной для собак болезни

Ветеринар Костюкова рассказала о признаках смертельно опасной для собак болезни

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ветеринарный врач Елена Костюкова рассказала о случаях выявления у собак латентной формы смертельного пироплазмоза. По её словам, эта болезнь может протекать бессимптомно, а щенки могут чувствовать себя совершенно здоровыми.

Фото: https://pethelpful.com/

Как пример, Костюкова привела случай в Краснодаре, когда хозяева привели питомца на проверку к ветеринарам, заподозрив у него клещей. Паразитов у щенка не оказалось, но ветврачи всё же решили проверить собаку на кровепаразитарные болезни и взяли кровь на анализ.

"В эритроцитах обнаружились значительные скопления паразитов Piroplasma canis из рода Babesia, передающихся кровососущими иксодовыми клещами. На основании исследования был поставлен диагноз: пироплазмоз собак", — пояснила Костюкова.

Таким образом, щенка вовремя отдали на лечение. Как отмечает специалист, заражаются собаки пироплазмозом после укуса клеща и попадания в её кровь пироплазмы. В результате паразит начинает активно размножаться в эритроцитах, чем вызывает их разрушение. Если животное долго не получает терапию, возможен летальный исход.