Эксперты объяснили, могут ли домашние собаки и кошки быть вегетарианцами

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Нередко хозяева домашних животных, которые придерживаются вегетарианства, пытаются переводить на растительный рацион и своих питомцев. Эксперты рассказали, безопасна ли подобная диета.

Фото: ru.freepik.com

Как отмечалось в сентябре 2023 года в статье PLoS ONE, учёные выяснили, что хозяева кошек-веганов, хоть и незначительно, но всё равно реже обращаются к ветеринарным врачам с жалобами на здоровье питомцев. Такие результаты появились после проведённого соцопроса, в котором приняли участие 1369 владельцев кошек.

Однако хозяева животных-мясоедов в 42% случаев хотя бы один раз сообщили о расстройстве у своего питомца.

Как считает руководитель исследовательской группы, профессор Винчестерского университета Эндрю Найт, биологически кошки в мясе не нуждаются, так как им необходим набор определённых питательных веществ. Так что получать подобные вещества эти животные могут и из растений.

Однако в отличие от кошки, собаки являются факультативными хищниками, то есть, могут питаться не только мясной, но и растительной пищей. В связи с этим есть мнение, что собаки всеядны. Но специалисты с такой точкой зрения не соглашаются, ведь о том, что собака — хищник, говорят и её анатомия, и её физиология.

"Какое-то время собака может питаться только растительными продуктами. Но никогда такое животное не будет полным сил, здоровым и способным к нагрузкам", — обращает внимание президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Таким образом, эксперты, в целом, высказываются против того, чтобы переводить своих любимцев на растительный рацион, хотя в отношении собак и кошек и допускается использование альтернативных источников белка.