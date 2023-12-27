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В Тюмени воздвигнули памятник в честь кота Семена

1:33
Зоосфера

На улице Пожарных и спасателей в Тюмени теперь стоит памятник коту Семену, который служил в 135-й пожарной части и стал настоящей легендой еще при жизни. Он был героем не только горожан, но и темой различных телепередач, в которых ему уделяли внимание, даже проводили интервью. Бронзовая скульптура кота была установлена недалеко от другого памятника — группы пожарных в процессе трудового дня.

В Тюмени воздвигнули памятник в честь кота Семена
Фото: Нейросеть Шедеврум

Открытие памятника Семену произошло сегодня, 27 декабря, в торжественной обстановке, сообщает издание "Тюменская область сегодня". Сама скульптура кота размещена на скамейке, где вместе с ним сидит усталый пожарный, сообщает nashgorod.ru.

"Кот Семен стал тюменским героем и на уровне всех котов-пожарных он выделяется. Семен — реальный кот, который существовал, и форма, которую мы изобразили, была для него сшита. В свое время он активно участвовал во всех построениях, и эта частица любви к нему остается вечной в бронзе", — пояснил скульптор Николай Клименко.

Семен погиб весной 2023 года в возрасте трех лет, оказавшись под колесами "Газели". Жители Тюмени обратились в МЧС региона с просьбой увековечить память о коте в виде памятника. Мнение горожан было принято во внимание, и теперь Семен стал неотъемлемой частью уже установленной композиции с изображением пожарных.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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