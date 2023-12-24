Сотни уток отправились на пешую прогулку в Нижнем Тагиле

Стая пернатых отправилась на прогулку по тротуарам парка "Народный" в Нижнем Тагиле. Видеозапись этого необычного шествия была опубликована в группе "ТТ Нижний Тагил" в соцсети ВКонтакте. На видео видно, как громадное количество уток, около 200 особей, выходит из реки Тагил на заснеженный берег и пешеходные дорожки парка. Этот внушительный птичий парад, напоминающий скорее пешую миграцию, привлек внимание очевидцев.
Когда уток никто не приходит кормить, то они сами идут в магазин. Парк "Народный", — пошутил автор видео.
Участок воды вдоль зоны отдыха жителей Тагила давно стал постоянным убежищем для крякв. Местные жители и посетители города часто приезжают сюда, чтобы покормить этих птиц и насладиться позитивным временем, сообщает tagilcity.ru.
Причина, по которой птицы объединились в огромное стадо, остается неизвестной. Однако комментаторы в социальной сети уже в шутку окрестили это явление "очередью за яйцами".
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.