Сотни уток отправились на пешую прогулку в Нижнем Тагиле

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стая пернатых отправилась на прогулку по тротуарам парка "Народный" в Нижнем Тагиле. Видеозапись этого необычного шествия была опубликована в группе "ТТ Нижний Тагил" в соцсети ВКонтакте. На видео видно, как громадное количество уток, около 200 особей, выходит из реки Тагил на заснеженный берег и пешеходные дорожки парка. Этот внушительный птичий парад, напоминающий скорее пешую миграцию, привлек внимание очевидцев.

Фото: Wikipedia by Alan D. Wilson is licensed under CC BY-SA 2.5

Когда уток никто не приходит кормить, то они сами идут в магазин. Парк "Народный", — пошутил автор видео.

Участок воды вдоль зоны отдыха жителей Тагила давно стал постоянным убежищем для крякв. Местные жители и посетители города часто приезжают сюда, чтобы покормить этих птиц и насладиться позитивным временем, сообщает tagilcity.ru.

Причина, по которой птицы объединились в огромное стадо, остается неизвестной. Однако комментаторы в социальной сети уже в шутку окрестили это явление "очередью за яйцами".



