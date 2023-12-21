В Подмосковье кот решил согреться и нагадил в Porsche

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кот из подмосковного города Ногинска стал звездой местных соцсетей, после того, как заставил понервничать сотрудников местного автосервиса, а потом "сделал свои дела" в салоне престижного автомобиля.

Фото: ru.freepik.com

Всё началось с того, что в автосервис приехал владелец Toyota Rav 4. Когда мужчина открыл капот оттуда выскочил перепуганный до смерти кот, пишет Telegram-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

От неожиданности хозяин иномарки даже за сердце схватился. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

Кот спрятался в автосервисе, где его не могли отыскать в течение четырёх дней. За это время животное использовало в качестве лотка салон привезенного на ремонт Porsche.

Позже выяснилось, что кот не бездомный, а жил рядом с хозяином "Тойоты", куда забрался, чтобы согреться. Животное вернули хозяевам. О реакции владельца Porsche ничего не сообщается.

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