8 способов избавиться от запаха псины в своем доме

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

При решении проблемы с запахом «псины» следует учитывать много факторов, связанных с сезоном, состоянием здоровья собаки, ее питанием, уходом и породой.

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Тем не менее, при строгом соблюдении некоторых правил можно легко избавиться от этой неприятности.

Регулярные купания: Одним из основных способов избежать неприятного запаха – регулярное купание с использованием специального собачьего шампуня. Тщательная сушка: После купания обязательно тщательно высушивайте шерсть питомца. Влажность в течение длительного времени может способствовать размножению бактерий. Уход за ушами и зубами: Уделяйте внимание ушам и зубам вашего питомца, проводя регулярную чистку. Вычесывание: Регулярное вычесывание особенно важно для животных с густым подшерстком, чтобы предотвратить появление неприятных запахов. Правильное питание: Ознакомьтесь с информацией о правильном питании собак и предоставляйте вашему питомцу только качественные корма. Использование собачьих дезодорантов: Рассмотрите возможность использования специальных дезодорантов для собак. Регулярные посещения ветеринара: Регулярные профилактические визиты к ветеринару помогут выявить и предотвратить проблемы заранее. Смена места отдыха: Старательно стирайте лежанку или плед, на котором ваш питомец проводит большую часть времени. Это также способствует устранению неприятных запахов.