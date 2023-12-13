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Ветеринар рассказал о простудных заболеваниях кошек

1:01
Зоосфера

Руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов в беседе с Pravda.Ru рассказал, что кошки, как и человек, подвержены простудным заболеваниям.

Ветеринар рассказал о простудных заболеваниях кошек
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт объяснил, что у кошек есть свои простудные заболевания, обычно вирусной этиологии.

Логинов не исключил, что кошка может подхватить распираторную инфекцию от человека, однако отметил, что научных исследований на эту тему почти нет.

Специалист отметил, что кошка может чихать по разным причинам.

"Причины бывают самые разнообразные, начиная от обычной пыли, сухого воздуха в помещении, каких-то аллергических реакций и респираторных заболеваний, которые могут вызывать такую симптоматику. Чтобы понять причину, здесь требуется, конечно, врачебное вмешательство, чтобы врач смог бы установить причину и после этого уже лечить не симптом чихания, а снять причину, от чего кошка чихает", — рассказал ветеринар.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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