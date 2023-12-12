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Какие овощи включать в рацион собаки

1:05
Зоосфера

Вопрос о включении овощей в рацион домашней собаки заботит каждого ответственного хозяина. Овощи являются ключевыми источниками клетчатки и пектинов, играя важную роль в предотвращении хронических заболеваний, вызванных их недостатком.

Какие овощи включать в рацион собаки
Фото: commons.wikimedia. org by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Рекомендуется, чтобы овощи составляли 8-10% ежедневного рациона питомца, особенно для тех, кто предпочитает натуральное питание. Морковь — отличный выбор, способствующий чистке зубов и массажу десен щенка.

  • Капуста.
  • Морковь.
  • Свекла.
  • Тыква.

Эти овощи могут быть также использованы для приготовления супов и овощных пюре, оказывая благотворное воздействие на пищеварение.

Иногда можно включать картошку вместо круп, разнообразив рацион.

Не забывайте также про огородную зелень и молодую крапиву, которую следует измельчать и выдерживать в горячей воде. Эти элементы дополнят рацион вашего питомца и обеспечат его здоровье и благополучие.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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