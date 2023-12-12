Вопрос о включении овощей в рацион домашней собаки заботит каждого ответственного хозяина. Овощи являются ключевыми источниками клетчатки и пектинов, играя важную роль в предотвращении хронических заболеваний, вызванных их недостатком.
Рекомендуется, чтобы овощи составляли 8-10% ежедневного рациона питомца, особенно для тех, кто предпочитает натуральное питание. Морковь — отличный выбор, способствующий чистке зубов и массажу десен щенка.
Эти овощи могут быть также использованы для приготовления супов и овощных пюре, оказывая благотворное воздействие на пищеварение.
Иногда можно включать картошку вместо круп, разнообразив рацион.
Не забывайте также про огородную зелень и молодую крапиву, которую следует измельчать и выдерживать в горячей воде. Эти элементы дополнят рацион вашего питомца и обеспечат его здоровье и благополучие.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.