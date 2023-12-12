Какие овощи включать в рацион собаки

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вопрос о включении овощей в рацион домашней собаки заботит каждого ответственного хозяина. Овощи являются ключевыми источниками клетчатки и пектинов, играя важную роль в предотвращении хронических заболеваний, вызванных их недостатком.

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Рекомендуется, чтобы овощи составляли 8-10% ежедневного рациона питомца, особенно для тех, кто предпочитает натуральное питание. Морковь — отличный выбор, способствующий чистке зубов и массажу десен щенка.

Капуста.

Морковь.

Свекла.

Тыква.

Эти овощи могут быть также использованы для приготовления супов и овощных пюре, оказывая благотворное воздействие на пищеварение.

Иногда можно включать картошку вместо круп, разнообразив рацион.

Не забывайте также про огородную зелень и молодую крапиву, которую следует измельчать и выдерживать в горячей воде. Эти элементы дополнят рацион вашего питомца и обеспечат его здоровье и благополучие.